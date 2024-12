Sospetta salmonellosi a mensa, Confservizi Cispel Toscana e la solidarietà all’azienda al centro del caso

Calenzano (Firenze), 4 dicembre 2024 – Il consiglio direttivo di Confservizi Cispel Toscana si è riunito in presenza a Calenzano (Firenze) alla sede di Qualità & Servizi, per testimoniare la propria solidarietà alla sua azienda associata dopo i recenti casi di sospetta salmonellosi che hanno colpito le scuole di alcuni comuni serviti da Q&S.

Al termine della riunione, il direttivo ha pranzato alla mensa di Qualità & Servizi. “Un modo per far sentire la nostra vicinanza e fiducia ad un’azienda che in questi mesi difficili non ha mai smesso di mettersi in discussione con famiglie, scuole e Comuni, continuando a lavorare con quei principi di serietà e professionalità che nel 2023/2024 gli avevano garantito il titolo di una delle migliori mense d’Italia secondo l’osservatorio Foodinsider”, è il commento di Nicola Perini, presidente di Confservizi Cispel Toscana.

Nella foto sopra, i membri del consiglio insieme al personale di Qualità & Servizi. Da sinistra: Antonio Ludovico Principato (Copit), Filippo Fossati (Qualità & Servizi), Lorenzo Porzano (Cermec), Alessandro Fabbrini (Sei Toscana), il presidente Nicola Perini (Publiacqua), Andrea Sbandati (Confservizi Cispel Toscana), Francesco Dini (Qualità & Servizi), Stefano Taddia (Asa), Daniele Fortini (Retiambiente), Roberto Renai (Acquedotto del Fiora), Fabio Giorgetti (Toscana Energia).