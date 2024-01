Cimitero di San Mauro Ancora guai. Allagati i loculi al piano interrato

Non c’è pace per il cimitero di San Mauro a Signa. Dopo le polemiche e gli atti vandalici, lunedì, la zona dedicata agli ossari, posta al piano interrato, è risultata allagata. Una brutta sorpresa per coloro che, in mattinata, erano andati a trovare i loro cari e che hanno trovato il pavimento coperto da diversi centimetri di acqua. "Mi hanno chiamato alcuni cittadini – spiega Adriano Paoli, che per primo ha segnalato il caso – e sono subito andato a vedere. Quindi ho raggiunto il Comune, verso le 12.45, per far presente la gravità della situazione. Alle 17 però il problema non era stato risolto. Tanti cittadini sono rimasti amareggiati non solo di non poter entrare ma di vedere le sepolture dei loro cari interessate dall’ennesimo episodio di degrado". Ieri mattina, quindi, l’intervento del Comune di Signa. "Alcune pompe erano andate in blocco, forse per uno sbalzo di corrente avvenuto nella giornata di domenica – spiega il geometra Alessandro Minucci, responsabile delle manutenzioni del Comune di Signa –. Nei locali è così entrata l’acqua piovana che, normalmente, si accumula all’estero del camposanto. Siamo riusciti ad attivare le pompe e ora tutto funziona regolarmente". "Siamo intervenuti appena possibile – ha detto il sindaco di Signa, Giampiero Fossi – e l’ambiente al momento è pulito e asciutto. Faremo ulteriori controlli, ma non dovrebbero esserci stati danni". Sui cimiteri comunali le polemiche vanno avanti ormai da molti anni. I cittadini (soprattutto a San Mauro) lamentano il degrado di alcuni loculi, talmente fatiscenti da dover essere puntellati, ma anche di tetti, corrimano e gradini. Il Comune, anche a seguito delle proteste, ha interrotto il rapporto con la vecchia società di gestione (con la quale è in corso un contenzioso), dando il via ad alcuni lavori. Prima di Natale è stato organizzato anche un incontro pubblico con i rappresentanti del Comune e del Consorzio Opere della Misericordia di Firenze che da poco si occupa della manutenzione. Nell’occasione il sindaco ha annunciato che i lavori per i nuovi loculi di San Mauro a Signa verranno affidati entro febbraio-marzo 2024 e che, dopo 2-3 mesi, partiranno le estumulazioni. Il progetto prevede 112 loculi, 35 ossari di dimensione 31x79x45 e 45 ossari da 31x55x45.