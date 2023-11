Cimiteri Dalla pulizia all’accessibilità. Al via i lavori di manutenzione

Lavori in corso in questi giorni nei cimiteri del territorio comunale di Bagno a Ripoli. In vista dell’afflusso maggiore di visitatori in questa settimana, per la giornata dedicata al ricordo dei defunti, l’amministrazione ha disposto opere di manutenzione nei luoghi di sepoltura di tutto il territorio. Oltre alla pulizia ordinaria e straordinaria dei cimiteri, previste anche alcune opere finalizzate a garantire una migliore accessibilità. Tra queste, c’è la sistemazione dei vialetti interni: viene aggiunta la ghiaia sulla pavimentazione, diminuita col tempo e con il passaggio delle persone, e sistemata anche la rifioritura lungo i camminamenti.

Al cimitero di Quarto, sono stati ripristinati i soffitti che presentavano delle infiltrazioni. Bisogna ancora attendere qualche giorno per l’inizio dei lavori al cimitero di San Bartolomeo della frazione di Quarate, previsto per la metà di novembre: con un finanziamento comunale da più di 50 mila euro, sarà ripristinata quella parte del camposanto che è chiusa dal lontano 2017, a causa di lesioni importanti al loggiato. Il cantiere permetterà di ripristinare la sicurezza per tornare a far visita ai propri cari defunti.

Intanto per tutta questa settimana, i cimiteri resteranno aperti al pubblico con una presenza rafforzata di operatori comunali.

Al cimitero monumentale di Antella, ieri pomeriggio è stata benedetta la parte più antica, con una sosta di preghiera alle varie targhe commemorative. Oggi alle 10 sarà celebrata la messa con benedizione generale delle tombe.