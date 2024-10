Chiusure e deviazioni. Un giorno da Rigattiere. Il mercato anima il paese

Modifiche alla viabilità, oggi nel centro, per consentire lo svolgimento del mercatino "Un giorno da rigattiere", alla seconda edizione, che sarà allestito dalle 10 alle 18 in piazza del Ghirlandaio e piazza Vittorio Veneto. Dalle 7,30 alle 20, in particolare, è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Vittorio Veneto compresi i due controvialetti e il tratto discendente fino all’intersezione con via Puccini, piazza del Ghirlandaio (solo nella porzione di parcheggio centrale) e via Buonarroti lato chiuso posto tra piazza del Ghirlandaio e via Puccini. Il mercatino del riuso e riciclo, promosso da ATC Associazione Turistica Calenzano in collaborazione con la Misericordia di Calenzano, è inserito nel calendario dei "Giorni dell’Ambiente" e durante l’iniziativa si potranno scambiare o cedere su compenso oggetti usati, di modico valore, provenienti dalle proprie abitazioni.

Previste anche diverse iniziative collaterali: durante la giornata, infatti, ci saranno laboratori per bambini, "Dame, spade e cavalieri" a cura dell’associazione Fantulin e "Impariamo a spegnere gli incendi" a cura della Vab. Saranno poi presenti gli stand di apicoltori Arpat e della Vab e la Misericordia di Calenzano offrirà la merenda ai bambini. I Giorni dell’Ambiente si concluderanno poi domenica 13 con una escursione a carattere storico-paesaggistico "sui poggi di Legri" con successivo pranzo a buffet (su prenotazione) alla Bottega dell’Allegria di Legri. La partenza è fissata alle 8 alla Bottega in via di Gricciano 9 per un percorso di 6 chilometri e di media difficoltà con un dislivello di 150metri. Il consiglio per i partecipanti è di indossare abbigliamento adeguato e scarpe da trekking e portare con sé una borraccia.