Trenta giorni di stop per una disco di Lastra a Signa. Davanti al locale ci fu un accoltellamento

Lastra a Signa (Firenze), 4 ottobre 2023 – Un mese di stop. Licenza sospesa per 30 giorni ad una discoteca di Lastra a Signa (Firenze), in seguito agli accoltellamenti di due marocchini da parte di un connazionale. Lo ha stabilito il questore di Firenze Maurizio Auriemma al termine delle indagini riguardanti due risse.

La più grave è dello scorso primo ottobre, davanti alla discoteca. Quella sera, secondo quanto ricostruito, due marocchini, al culmine di una lite, sono stati feriti da un connazionale, armato di coltello. Uno dei due è ancora in gravi condizioni all'ospedale di Careggi, ricoverato in prognosi riservata. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Signa sono riusciti a identificare un 28enne marocchino, già noto alle forze dell'ordine, e l'hanno denunciato per lesioni gravissime aggravate.

Proprio quest'ultimo episodio ha indotto i carabinieri ad avanzare la richiesta di chiusura temporanea del locale. La richiesta è stata accolta dalla questura ed il provvedimento è stato notificato dagli stessi carabinieri.