Accoltella due uomini e fugge: caccia all’aggressore

Firenze, 1 ottobre 2023 – Ricerche dei carabinieri nel Fiorentino di un uomo in fuga che verso le 4.30 ha accoltellato in una strada di Lastra a Signa due marocchini, in via dei Ceramisti.

I feriti hanno 30 e 26 anni e avrebbero avuto una discussione con un connazionale, poi degenerata. Il motivo della lite è da chiarire, comunque l'aggressore - secondo una ricostruzione - avrebbe estratto un coltello e ferito i due i quali si sono accorti tardi che era armato e non hanno potuto mettersi in difesa e schivare i colpi.

I due feriti sono stati portati dal 118 al pronto soccorso degli ospedali di Careggi e di San Giovanni di Dio. Non risultano in pericolo di vita. Le indagini sono in corso per individuare l'autore. Visionate le immagini dei sistemi di videosorveglianza.