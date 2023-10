Picchiato a sangue, 40enne ricoverato in gravi condizioni

Foiano della Chiana (Arezzo), 2 ottobre 2023 – Un uomo di 40 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato picchiato a sangue nella serata del 1 ottobre a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo.

L’uomo è stato aggredito da più persone a due passi dal centro storico della città del Carnevale, in via della Resistenza. I sanitari, arrivati sul posto dopo la segnalazione, hanno trasportato il ferito all’ospedale Le Scotte di Siena dove è arrivato in gravi condizioni, in codice rosso: l’uomo non sembrerebbe però in pericolo di vita.

La dinamica è ancora da ricostruire nei contorni. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Foiano della Chiana.