Terre di confine che provano a resistere. Ma a San Godenzo “chiude l’unico distributore di benzina”

Firenze, 24 febbraio 2025 – Il caso della chiusura dell'unico distributore di carburanti a San Godenzo (Firenze) approda in Regione. È il consigliere regionale Cristiano Benucci (Pd) a prendere a cuore la vicenda e ad annunciare la presentazione di un'interrogazione alla giunta toscana.

“Anche se non vi è una stretta competenza della Regione - spiega Benucci - credo sia da raccogliere e sostenere l'iniziativa del sindaco di San Godenzo, Emanuele Piani, che ha scritto ai vertici di Tamoil, la società che ha deciso la chiusura della stazione di servizio lungo la Statale 67. Concordo pienamente sul fatto che la chiusura del distributore di San Godenzo comporterà gravi disagi per la comunità e per gli automobilisti e gli autotrasportatori che percorrono la statale. Per questi motivi presenterò un'interrogazione alla giunta regionale per capire se e come la Regione potrà offrire una sponda all'iniziativa del sindaco e, in generale, alle esigenze dei cittadini di San Godenzo e dell'area Mugello Val di Sieve. Sono certo che da parte dell'assessore Marras vi sarà la massima disponibilità ad interloquire con l'azienda per trovare una soluzione".

Attualmente, il punto di rifornimento più vicino si trova a 35 km in direzione Romagna e a 11 km verso Firenze, distanze che diventano ancora più problematiche per le numerose frazioni e borgate disseminate nel territorio comunale. Alcuni nuclei abitati dovrebbero percorrere oltre 25 km solo per raggiungere il distributore più vicino, con un impatto diretto sulla mobilità quotidiana di residenti, lavoratori e imprese.

Inoltre, il gestore della stazione rappresenta l'unico punto di assistenza meccanica stradale lungo i 45 km della Ss 67 tra Dicomano e Portico di Romagna, offrendo un servizio essenziale sia ai residenti che ai viaggiatori.