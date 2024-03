Chirurgia ecoguidata della mano. Primo corso in Italia a Villa Cherubini

Chirurgia ecoguidata della mano e dell’arto superiore: si è tenuto a Prosperius–Villa Cherubini il primo corso in Italia. Una tecnica innovativa e poco invasiva sviluppata un anno fa dai chirurghi Prospero Bigazzi, Marco Biondi e Andrea Poggetti. Le tre eccellenze della chirurgia dell’arto superiore hanno introdotto per primi tali tecniche per la sindrome del tunnel carpale, il dito a scatto e l’epicondilite. Eseguiti in diretta alcuni interventi sui pazienti della clinica, per mostrare la procedura e i diversi passaggi. Una nuova frontiera della chirurgia della mano e l’ortopedia sviluppata a Firenze dai medici del gruppo Artos (artosuperiore.com). "Siamo felici di aver ospitato il corso, che rappresenta un concreto passo in avanti per la chirurgia della mano e l’ortopedia - dichiara il direttore generale della struttura, Benedetta Bigazzi. - Prosperius - Villa Cherubini è un’eccellenza della sanità toscana: dalla chirurgia alla diagnostica, dalla degenza alla riabilitazione continuiamo a garantire standard elevati ai nostri pazienti e, oggi, contribuiamo anche allo sviluppo della tecnica chirurgica della mano". La tecnica innovativa di Bigazzi, Biondi e Poggetti prevede un intervento in ambulatorio, anestesia locale, un taglio di soli 3 millimetri senza sutura. Viene applicato un cerotto e l’arto è libero: il paziente torna alla normalità il giorno dopo.