Chini Il museo tra i luoghi del cuore

Per Borgo San Lorenzo e il Mugello è la prima volta. Nel prossimo fine settimana, sabato 14 e 15 ottobre, anche il capoluogo mugellano, con Villa Pecori Giraldi, sarà protagonista delle "Giornate FAI d’autunno", l’evento promosso in tutta Italia dal Fondo per l’Ambiente italiano, che apre al pubblico luoghi poco noti ma di grande interesse culturale e artistico. A livello nazionale i luoghi delle Giornate Fai d’Autunno, giunte alla dodicesima edizione, sono settecento, in oltre 350 città. In Toscana sono poco più di venti, e tra queste anche Villa Pecori Giraldi a Borgo San Lorenzo, sede del "Chini Museo".

E a Borgo San Lorenzo c’è molta soddisfazione per questa scelta del Fai. Ogni volta le "Giornate" calamitano l’interesse di tantissime persone appassionate di arte e di cultura, e quindi l’iniziativa è una grande possibilità per valorizzare e far conoscere di più il patrimonio artistico di Borgo San Lorenzo. Anche con una valenza significativa sul piano turistico. Tanto più che non solo a villa Pecori Giraldi, ma anche nel centro storico e nelle campagne si possono trovare altri tesori liberty frutto della poliedrica arte dei Chini.

"Si tratta sicuramente – dice l’assessore alla Cultura Cristina Becchi – di un’opportunità importante per far conoscere la nostra realtà, frutto di sostanziosi investimenti e di sfide importanti. Non è semplice far emergere dal contesto locale la villa e il museo Chini, ma crediamo che alla fine la qualità vincerà sul semplice e sull’immediato".

"Sono passati 150 anni dalla nascita di Galileo Chini – sottolinea Carlo Francini, capo-delegazione del FAI di Firenze – ed è un onore per la nostra delegazione contribuire alla valorizzazione del complesso museale di Villa Pecori Giraldi.

Le aperture delle Giornate Fai d’autunno sono il culmine della campagna "Ottobre del Fai", che mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale dell’Italia. Contiamo sul supporto delle persone che si iscrivono, visitano i beni e ci sostengono anche attraverso piccoli gesti e sono sicuro che i tanti visitatori di Villa Pecori Giraldi non mancheranno di dare il loro contributo".

I visitatori potranno così scoprire, accompagnati da guide, la storia e l’arte di questa villa storica, donata al Comune di Borgo San Lorenzo nel 1979 dalla nobile famiglia dei Pecori Giraldi. Vedranno i saloni decorati da vari componenti della famiglia Chini e potranno visitare il museo dedicato al più celebre delle famiglia, Galileo Chini.