Greve in Chianti, scoperti con 23 chili di cocaina: arrestati un 38enne e una 25enne

Firenze, 21 maggio 2025 – Sono stati arrestati dalla Squadra mobile di Firenze con oltre 23 chili di cocaina un uomo e una donna nel Chianti, più precisamente a Greve (in provincia di Firenze) Firenze). Sono un 38enne e una 25enne, entrambi albanesi che sono indagati per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. È accaduto ieri pomeriggio in un'attività di indagine della Squadra mobile fiorentina.

Gli agenti erano appostati all'esterno di un'abitazione in via Zanni e si sono insospettiti alla vista di un uomo che, dopo aver parcheggiato l'auto, si è diretto in modo circospetto verso un appartamento e dopo qualche minuto ne è uscito con una busta in stoffa che ha riposto nell'abitacolo. Prima che potesse allontanarsi, i poliziotti lo hanno fermato per identificarlo ed eseguire i controlli: all'interno della borsa hanno scoperto sei panetti di cocaina, avvolti in plastica blu su cui era scritto il numero 357. Nel frattempo si è avvicinata a bordo di un'auto la 38enne, che alla vista degli agenti ha accelerato per allontanarsi ma è stata fermata lo stesso un po’ più avanti. Anche lei è stata identificata e i controlli sono stati estesi alla sua abitazione: gli agenti hanno scoperto un borsone in un ripostiglio, contenente altri panetti di cocaina e, in una cassaforte, celata dietro ad un quadro, circa 11.450 euro in contanti. Lo stupefacente, circa 23 chili suddiviso in 20 panetti, e il denaro sono stati sequestrati. I due arrestati sono stati portati a Sollicciano, in attesa dell'udienza di convalida.