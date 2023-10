Scoperto il magazzino della droga: sequestrati 40 chili e pistola con matricola abrasa

Siena, 23 ottobre 2023 - Un uomo volato in un dirupo mentre scappava, quando ormai sentiva di essere in trappola. Era finita così, venerdì 13 ottobre, la fuga del 39enne straniero che vive a Poggibonsi che aveva stoccata in una casa nella campagna di Colle Val d’Elsa ben 40 chili di droga. E’ stato arrestato e trovato inoltre con una pistola con matricola abrasa. Un episodio che era subito finito sui social e su La Nazione – soltanto il volo nel dirupo, però, in quanto nessuno sapeva il motivo di quel gesto disperato – che lasciava ipotizzare un’operazione dell’Arma in corso.

Un florilegio di stupefacenti quelli conservati nell’appartamento in aperta campagna tra Colle e Poggibonsi. I militari hanno trovato appunto oltre 40 chili di sostanza tra cocaina, hashish, marijuana, metadone, barbiturici e chetamina. Non solo. Anche 14 chili di sostanza da taglio, 14 taniche di acetone, un bilancino di precisione e la pressa in metallo. Il valore? Sul mercato avrebbero potuto ricavare diversi milioni di euro. Sempre all’interno dell’abitazione i militari hanno rinvenuto una pistola semiautomatica calibro 9x21 con matricola abrasa e due caricatori con 30 xcartucce sulla quale sono in corso accertamenti da parte della procura.

Le accuse da cui deve difendersi – l’arresto è già stato convalidato e il 39 enne si trova in carcere a Santo Spirito - sono, oltre alla detenzione ai fini di spaccio, la detenzione di un’arma clandestina e la ricettazione.

Tutto è nato dal controllo attento del territorio da parte dei carabinieri di Colle. Durante un servizio hanno avuto informazioni sulla probabile presenza di un magazzino della droga allestito in un appartamento in campagna. Hanno verificato, capito che c’era qualcosa di strano in quella casa. E organizzato una maxi operazione con trenta militari attingendo anche al nucleo operativo e radiomobile valdelsano e dell’intera copmpagnia di Poggibonsi.

Venerdì 13 è scattato il blitz: la zona è stata cinturata e uomini sono stati messi lungo la strada che portava all’appartamento. Appena il 39enne ha capito di essere perso è scappato. Un rocambolesco inseguimento a piedi concluso con il salto nel vuoto dello spacciatore finito dentro un dirupo. E’ caduto per alcuni metri in un’area fitta di vegetazione. Qui è stato recuperato dai sanitari e portato con Pegaso alle Scotte. Per questo motivo, vedendo l’elisoccorso, chi vive nella zona ha capito che era accaduto qualcosa di grave. Al policlinico l’arrestato è stato piantonato per 18 ore e poi portato a Santo Spirito. E’ caccia adesso a chi riforniva il magazzino degli stupefacenti.