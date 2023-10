Uomo vola da un dirupo. E’ giallo

Un piccolo giallo, quello ieri a Colle Val d’Elsa, in una zona vicina al confine con Poggibonsi. I carabinieri poco dopo le 16 avrebbero attivato l’intervento del 118. Un uomo, questa la prima informazione, sarebbe caduto in un dirupo nella zona di Castiglioni. Ma sono iniziate a circolare tante voci sulla vicenda, soprattutto quando le persone hanno visto arrivare Pegaso 2, volando a tratti basso, oltre alla Pubblica assistenza di Colle. C’è chi parlava addirittura di una persona caduta sì ma perché in fuga. Certo è comunque che un 39enne sarebbe poi stato trasportato in codice 2 alle Scotte di Siena per accertamenti. Oggi tutto sarà più chiaro sull’episodio.