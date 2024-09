“Chef Balfegò Italia 2024", giuria doc con Monco e le stelle Michelin di Pinchiorri

Roma, 25 settembre 2024 – Ci sarà anche lo chef, tre stelle Michelin, di Enoteca Pinchiorri, Riccardo Monco, lunedì 30 settembre, presso le Officine Farneto (via dei Monti della Farnesina 77), a mettere la firma sulla semifinale “Chef Balfegó Italia 2024”, competizione gastronomica presentata da Ittica Urbano-Sea Food Selector, per decretare il vincitore che, dal Belpaese, volerà a Madrid per partecipare alla gran finale del concorso internazionale “Chef Balfegó 2024".

A contendersi il titolo della competizione saranno cinque chef: Andrea Politano (Il Cenacolo Osteria a Chieri, Torino), Dennis Bernabei (Ineo a Roma), Giuliano Fusaro (Terrazza Duomo 21 a Milano), Leonardo Viola (A spurcacciuna Savona, Liguria) e Luca Pessina (The Sanctuary Eco Retreat a Roma), chiamati a realizzare nel corso della mattinata due proposte gastronomiche, una con il filetto e un’altra con una porzione a scelta del tonno rosso Balfegó. Piatti che verranno poi giudicati da una giuria d’eccezione: gli chef Paolo Casagrande del ristorante tre stelle Michelin Lasarte di Barcellona, appunto il ’fiorentino’ Riccardo Monco di Enoteca Pinchiorri, tre stelle Michelin a Firenze e Francesco Apreda di Idylio by Apreda, una stella Michelin a Roma.

Lo chef Riccardo Monco (foto dal sito Enoteca Pinchiorri di Firenze)

Il concorso «Chef Balfegó» è stato creato con l’obiettivo di dare valore e visibilità ai giovani talenti nel mondo della gastronomia. È una competizione gastronomica che riunisce chef di diversi Paesi per dimostrare la loro conoscenza e creatività nella preparazione di piatti con il miglior tonno rosso del mondo, spiega Joan Grau, direttore sales e marketing Balfegó.

«Siamo felici di presentare questa importante tappa Italiana, unica semifinale Chef Balfegó, a Roma nel mondo della gastronomia di qualità, promossa e ideata da un’azienda come Balfegó, professionista del tonno rosso di eccellenza, con cui condividiamo i valori di tracciabilità e rispetto verso un’attività sostenibile che garantisce standard qualitativi ai massimi livelli, in ogni fase della filiera».

«In un Paese come l’Italia – continua – a forte vocazione e tradizione marinara, è fondamentale valorizzare anche chi, dal pescato del nostro Mediterraneo, crea piatti unici come i giovani e talentuosi chef protagonisti della gara, che è un’occasione per supportarli e incoraggiarli, come merita il loro costante impegno racconta Donatella Liuzzi, direttore marketing Ittica Urbano - Sea Food Selector».