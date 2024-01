Chef, cuochi o pizzaioli. Due giorni di colloqui

Chef de rang, cuochi, cameriere ai piani, facchini, pizzaioli e receptionist. Sono alcune delle figure richieste dalle aziende turistiche toscane, che sono già a caccia di personale per la nuova stagione.

Tornano così le Borse mercato lavoro dedicate a questo settore.

La prima si svolgerà a Grosseto, nei giorno del 6 e del 7 febbraio, dalle 10 alle 16, nella sala Eden del Bastione Garibaldi, in viale Manetti 4.

I candidati potranno partecipare gratuitamente all’evento e ai colloqui. E’ preferibile la pre registrazione online all’indirizzo web www.borsamercatolavoro.it/evento/borsa-mercato-lavoro-grosseto-2024, ma sarà possibile comunque anche registrarsi direttamente in fiera nei giorni dell’evento. In caso di pre-registrazione, il candidato sosterrà prima un colloquio di preselezione che consentirà di essere indirizzato, durante i giorni dell’evento, direttamente alle aziende per sostenere il colloquio finale.