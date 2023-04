Per l’intelligenza artificiale non ci sono dubbi. “Il David di Michelangelo non è pornografico“. C’era bisogno di chiederlo a ChatGpt? Sicuramente no, per noi fiorentini. Ma visto che in America la nudità del David è stata la causa delle dimissioni forzate di una dirigente scolastica, abbiamo deciso di chiedere alla piattaforma della società americana OpenAI cosa ne pensa e soprattutto se il capolavoro di Michelangelo può essere considerato pornografico.

“No - risponde in maniera perentoria il cervello elettronico -. Nonostante la scultura raffiguri una figura maschile nuda, questa è ampiamente riconosciuta come un capolavoro dell’arte rinascimentale. Il David - parte la spiegazione - trasmette un senso di mascolinità eroica, piuttosto che di desiderio sessuale o erotismo. Inoltre, la scultura è stata creata per essere vista da un vasto pubblico, piuttosto che per scopi privati o erotici“.

In Italia la piattaforma di intelligenza artificiale a cui può essere chiesta qualsiasi cosa è tornata disponibile da due giorni, negli Stati Uniti lo è sempre stata. Magari a qualche genitore negli Usa potrebbe servire. Così, per ripasso.

Remy Morandi