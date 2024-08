Charter barca a vela senza dichiarazione, 3.600 euro di multa

Livorno, 2 agosto 2024 - I militari della stazione navale della Guardia di finanza di Livorno, impegnati in attività di 'polizia del mare', hanno individuato una barca a vela, battente bandiera del Regno Unito, che effettuava attività di chartering presso il porto turistico di Marina di Pisa, senza aver effettuato la dichiarazione per l'esercizio di attività commerciale prevista dal Codice della nautica da diporto. Una violazione, si spiega dalle Fiamme gialle in una nota, che ha portato a sanzionare "il rappresentante legale della ditta individuale proprietaria dell'imbarcazione, per un importo di 3.672,00 euro". In particolare, si spiega ancora, "l'imbarcazione a vela non ha comunicato allo Sportello telematico diportista i dati necessari per svolgere l'attività commerciale di noleggio, tra cui gli estremi della certificazione di sicurezza, nonché quelli relativa alla polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile". Il noleggio di imbarcazioni da diporto, si ricorda, "è lo strumento utilizzato dagli amanti del mare per fruire di momenti di svago, anche se non possiedono una imbarcazione. Tale fenomeno, in costante crescita, talvolta può invece celare violazioni alle normative a tutela della sicurezza degli utilizzatori, ovvero violazioni di natura fiscale riscontrate dalla Guardia di finanza soprattutto in occasione dei controlli effettuati sulle imbarcazioni che battono bandiere estere, ad esempio per la mancata dichiarazione dei proventi derivanti dall'attività commerciale".