Riapre il centro commerciale a Sesto Fiorentino, ecco quando

Firenze, 23 dicembre 2024 – È prevista nel mese di aprile la riapertura del centro commerciale Esselunga di Sesto Fiorentino reso inagibile in seguito ad un incendio scoppiato lo scorso 18 giugno. Lo rende noto la stessa Esselunga.

Nel corso di questi mesi, dopo una prima fase di analisi ambientali e verifiche strutturali, si spiega in una nota, "sono stati realizzati interventi mirati alla messa in sicurezza e alla bonifica dell'intera area. I danni provocati dall'incendio, che fortunatamente non ha avuto conseguenze sulle persone, sono stati ingenti ed è necessario rifare gli impianti, realizzare nuove finiture e sostituire i precedenti arredi per poter restituire al pubblico un centro commerciale rinnovato e funzionale, oltre che sicuro. Al momento è possibile stimare una riapertura entro il mese di aprile".

L'incendio al centro commerciale Esselunga di Sesto Fiorentino

Esselunga "conferma anche per i prossimi mesi le misure già messe in atto per andare incontro alle esigenze di clienti, dipendenti e commercianti". I dipendenti del gruppo "sono stati ricollocati in negozi vicini al loro domicilio e l'azienda, laddove necessario, sta provvedendo a coprire le spese di trasferte.

Il gruppo, consapevole dei disagi affrontati dalle attività commerciali presenti all'interno del centro, sospesi i canoni di locazione, si sta inoltre facendo carico delle spese comuni dell'associazione dei commercianti.