Centraline di ricarica auto superveloci

Una nuova stazione di ricarica elettrica ultraveloce a Pontassieve. È quella inaugurata da Ewiva, la joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen, nata per accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia, ha inaugurato una nuova stazione di ricarica ultra-veloce in piazza Aldo Moro a Sieci. Questo nuovo sito, realizzato grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale di Pontassieve, offre un contributo importante per una mobilità elettrica accessibile a residenti e viaggiatori. La nuova stazione è dotata di due infrastrutture di ricarica, dette anche "colonnine" da 150 kW, per un totale di quattro punti di ricarica (PoC), offrendo un’esperienza di ricarica ultra-veloce e affidabile a tutti gli e-driver della zona. La posizione del sito, in un’area commerciale lungo la statale 67, una consente agli utenti di sfruttare il tempo della ricarica per usufruire dei negozi, bar e ristoranti nelle vicinanze, così come anche supermercato e ufficio postale.

Con questa nuova attivazione, Ewiva rafforza ulteriormente la propria rete in Toscana, che conta ora 18 stazioni di ricarica ultra-veloci, per un totale di 60 punti di ricarica ad alta potenza attivi nella Regione. "La Toscana è una Grazie alla collaborazione con il Comune - ha detto Daniela Biscarini, Ceo di Ewiva - continuiamo a sviluppare soluzioni di ricarica innovative e strategiche". "Questo intervento - ha aggiunto Carlo Boni, sindaco di Pontassieve - è fondamentale per le politiche a favore della riduzione delle emissioni e della promozione della mobilità sostenibile per il nostro Comune".

Leonardo Bartoletti