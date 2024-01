Centenario di don Lorenzo Milani. Continuano le iniziative . Agnese Pini intervista Romano Prodi

Continuano anche nel 2024 le iniziative per il centenario della nascita di don Lorenzo Milani, aperte il 27 maggio scorso dalla visita ufficiale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Barbiana. Prendendo spunto da una celebre fra del Priore - “Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia” - si svolgerà lunedì 22 gennaio alle 17,30 al Teatro La Compagnia di via Cavour l’evento dal titolo ‘We care. Il valore della politica, ieri e oggi’. La direttrice di Qn La Nazione Agnese Pini intervista Romano Prodi, già presidente del Consiglio e della Commissione Europa. Introduce Rosy Bindi, presidente del comitato nazionale per il Centenario di don Milani. Conclude Emanuele Rossi, docente di Diritto Costituzionale della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.