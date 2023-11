"Centenario del Liceo Leonardo Da Vinci: Esposizioni, Laboratori e Omaggi"

Da domani al 15 dicembre, in occasione del centenario della sua istituzione, il liceo Leonardo Da Vinci sarà aperto fino a sera per esposizioni, laboratori, visite al museo e alle sue collezioni scientifiche e librarie, osservazioni al telescopio e l’omaggio a due docenti-simbolo: Vittorio Barbieri, partigiano ucciso durante la Resistenza, e Rosa Heinzelmann, cacciata dall’insegnamento in seguito alle leggi razziali del 1938. Nella scuola, dove hanno insegnato fra gli altri il poeta Mario Luzi e il filosofo Eugenio Garin, nei prossimi mesi incontri con nomi illustri delle scienze, come Chiara Valerio, e con il presidente emerito della Corte Costituzionale Ugo De Siervo. Ci sarà anche una conferenza-spettacolo di Stefano Massini.