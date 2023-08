Aeronautica, la corsa del centenario sarà alle Cascine

Firenze, 28 agosto 2023 - Il 17 settembre 2023, avrà luogo a Firenze una corsa competitiva di 10 km e una corsa ludico motoria di 4,5 km nell'ambito degli eventi pianificati per festeggiare i 100 anni della costituzione dell'Aeronautica Militare. L'evento podistico si terrà contemporaneamente in tutta Italia in occasione del Centenario dell'Arma azzurra. A Firenze il ritrovo è previsto alle ore 8 all'interno dell'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche nel Parco delle Cascine.

Partenza alle 9.30 per tutti. L'organizzazione dell'evento è stata possibile grazie alla collaborazione con l'Associazione Podistica Dilettantistica Isolotto del gruppo Uisp che promuove l'attività podistica sul territorio fiorentino dal 1980, la quale ha coordinato con le istituzioni locali la fattibilità e la riuscita di questo evento.

La partecipazione è aperta a tutti, dai singoli individui alle società sportive, previo iscrizione direttamente sul sito dell'Isolotto Apd; l'iscrizione sosterrà l'Airc nell'ambito del progetto "Un dono dal cielo" finalizzato all'acquisto di strumentazioni altamente tecnologiche e di ultima generazione per l'Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare (Ifom) di Airc confermando ancora una volta l'impegno che l'Aeronautica Militare ha nel sociale e nel caso specifico a favore della ricerca con attenzione ai più deboli e bisognosi. La corsa competitiva di 10 Km prevede la presentazione di certificazione agonistica mentre quella ludico motoria di 4,5 km è aperta a tutti.