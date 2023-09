Firenze, in mille alla cena di beneficenza per il primo hospice pediatrico della Toscana

Firenze, 5 settembre 2023 - Circa mille persone parteciperanno alla Charity night in piazza Santissima Annunziata per raccogliere fondi per la realizzazione di Casa Marta, il primo hospice pediatrico della Toscana. Il tradizionale evento del ‘Cuore di Firenze’ è in programma il prossimo 10 settembre con una serata all’insegna della solidarietà, presentata da Stefano Baragli e Giulia Ghizzani. L’evento, giunto alla sua sesta edizione, è ideato e promosso dagli storici enti caritatevoli di Firenze - l’Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, Montedomini, Fondazione Santa Maria Nuova onlus e l’Istituto degli Innocenti - con il coordinamento dell’ideatore del progetto Claude Benassai. E’ prevista la partecipazione straordinaria del Conservatorio Cherubini con un tributo al grande Walt Disney e con passaggi dedicati ai bambini. Durante la serata, inoltre, sarà promossa una lotteria di beneficenza con premi che vanno da weekend esperienziali con vettura elettrica, al soggiorno studio di due settimane all inclusive a Londra ed altri preziosi oggetti generosamente concessi da artigiani e industrie del territorio.

La raccolta fondi andrà a favore della Fondazione Casa Marta, nata con lo scopo di sostenere la ristrutturazione e la riconversione dell’immobile che ospiterà l’hospice pediatrico Casa Marta. Il fabbricato, situato in via Cosimo il Vecchio, in prossimità dell’Ospedale Pediatrico Meyer, è disposto su due piani, ha una superficie totale di circa 490 mq ed è circondato da un ampio giardino di circa 930 mq.

L’inizio dei lavori è avvenuto nel luglio del 2022: il suo completamento è previsto entro la fine del 2023 e l’avvio nel 2024. La struttura sarà destinata alle esigenze ed alle cure di bambini che soffrono di patologie cronico-complesse o che stanno affrontando periodi di particolare criticità, non ultima quella relativa alla fase terminale della loro vita. Sarà anche una sorta di ponte tra l’ospedalizzazione e il ritorno a casa, dando risposta ai circa 4 mila bambini e adolescenti che ne sono interessati, occupandosi non solo dei più piccoli, ma anche dei loro genitori e familiari, affiancandoli e sostenendoli nei momenti di maggiore complessità e smarrimento.