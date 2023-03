Croce Rossa, il 4 aprile a Firenze la cena di beneficenza

Cena di beneficenza per la Croce Rossa

Firenze, 29 marzo 2023 – La Croce Rossa di Firenze organizza, per il 4 aprile, organizza una cena di beneficenza per l'acquisto di un'ambulanza pediatrica. Si tratta di un evento dunque di fundraising, che sarà organizzato a Palazzo Portinari Salviati: il ricavato, è stato spiegato, sarà interamente impiegato nell'acquisto della nuova ambulanza, dotata di tutti gli equipaggiamenti anche per l’uso pediatrico.

I posti, 130, sono già esauriti. Alla cena, ospitata da Chic Nonna, il ristorante stellato di Vito Mollica, saranno presenti sia rappresentanti delle Istituzioni che membri delle aziende che hanno contribuito alla raccolta fondi. La Cri Charity Night 2023 è realizzata grazie a Unicredit e con il supporto di: Chic Nonna di Vito Mollica, All’Antico Vinaio, Frescobaldi, Alha Group, Chopard, Tuttoballo Swing, Altus Realty, International Motors, Giuliacarla Cecchi, il Conservatorio di Musica Cherubini di Firenze.