C’è la Tosca al Teatro Aurora

Domani alle 21 appuntamento con la Tosca di Puccini, il quinto appuntamento della Stagione lirica 20222023 portata a Scandicci dalla Compagnia d’Opera italiana Firenze di Franz Moser al Teatro Aurora. La direzione musicale sarà affidata al Maestro Alvaro Lozano da Madrid con la Tuscan Chamber Orchestra. Prevendita biglietti (regolare € 25,00, bambini gratis) www.musictick.com o al bar del Teatro Aurora Scandicci, via San Bartolo in Tuto 1. Per informazioni: telefono 340-811 9192 e mail [email protected]