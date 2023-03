C’è la sagra del fritto a Compiobbi Appuntamento al circolo La Pace

Tradizionale ‘Sagra del Fritto’ da stasera a sabato (solo a cena) al Circolo La Pace di Compiobbi, in via della Stazione. Sulla tavola tanti piatti della cucina toscana preparati dalle massaie del paese con antiche ricette, dove il fritto è il vero protagonista. La sagra si svolge all’interno del Circolo in locali accoglienti e riscaldati. Molto richiesto il piatto di fritto misto con pollo, coniglio, cotoletta di maiale e braciola di manzo; per gli amanti del pesce ecco il baccalà fritto. Fra i primi piatti nel menu hanno risalto penne alla boscaiole, penne o tagliatelle al ragù, lasagne al pesto o di verdure. Per finire in bellezza schiacciata alla fiorentina, torta primavera con le mele e cantuccini con vin santo.

Prenotazioni presso il Circolo o telefonando al 055-6593671 negli orari 15,30-18,30 e 21-23.

F. Que.