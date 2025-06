C’è Intesa per l’agroalimentare. Sostegno da dieci miliardi di euro

Prende il via da Firenze Agri-Talk, il ciclo di incontri territoriali promosso da Intesa Sanpaolo per sostenere lo sviluppo delle filiere del made in Italy agroalimentare. Un comparto chiave per l’economia nazionale, al quale il gruppo bancario ha deciso di destinare nuovi finanziamenti per complessivi 10 miliardi di euro, di cui 1,5 miliardi riservati alla sola filiera vitivinicola. L’iniziativa rientra nel più ampio piano da 410 miliardi a sostegno delle imprese e dei progetti collegati al Pnrr. A promuovere Agri-Talk è la Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, che attraverso la direzione Agribusiness punta a rafforzare un settore in grado di generare il 4,1% del valore aggiunto dell’intera economia italiana.

La Toscana gioca un ruolo da protagonista. Secondo l’ultimo Monitor dei Distretti di Intesa Sanpaolo, nel 2024 le esportazioni della filiera agroalimentare regionale hanno toccato i 2,6 miliardi, in crescita del 23,4% rispetto all’anno precedente. Particolarmente brillanti le performance del distretto dell’olio toscano, con un +43,5%, e dei vini dei colli fiorentini e senesi, in aumento del 9,8%. L’intervento da 10 miliardi si basa su quattro direttrici strategiche: accompagnare le imprese sui mercati esteri, aiutandole ad affrontare le sfide della competizione globale e l’impatto dei dazi, favorire la loro crescita dimensionale, sostenere gli investimenti in innovazione, impianti e attrezzature per rispondere ai cambiamenti climatici, alla digitalizzazione e alle nuove abitudini di consumo, valorizzare la qualità del prodotto, tutelando la continuità aziendale e la soddisfazione del consumatore.

Agri-Talk nasce proprio con l’obiettivo di presentare alle imprese questa strategia e avviare un confronto diretto sul territorio. Firenze ospita il primo appuntamento, dedicato alla filiera del vino, al quale seguiranno focus specifici su olio, carni, lattiero-caseario e ortofrutta, tra gli altri comparti. "Con questo nuovo piano da 10 miliardi di euro – commenta Massimiliano Cattozzi, responsabile della direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo – sosteniamo l’economia italiana attraverso le filiere agroalimentari, che esprimono valore e tipicità assolute del made in Italy. Oggi è necessario elaborare nuove strategie ed accelerare gli investimenti per consolidare il posizionamento competitivo. Il nostro obiettivo è offrire risposte concrete in un contesto complesso segnato da cambiamento climatico, nuove abitudini di consumo e innovazione. Un impegno testimoniato dagli oltre 11 miliardi di euro erogati al comparto dal 2020 e dalle competenze specialistiche e trasversali del Gruppo".

Mo. Pi.