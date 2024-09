C’è il sì degli ingegneri: "Guardiamo a Bologna"

"La decisione della giunta comunale di Firenze di procedere con la realizzazione di parcheggi interrati in Oltrarno e a Porta Romana va nella giusta direzione, perché risponde a una necessità più volte sottolineata da tanti residenti e che si può toccare con mano ogni giorno. Un’ipotesi da valutare è quella dei parcheggi meccanizzati a scomparsa, che consentirebbero di attenuare sia il consumo di suolo che l’impatto visivo".

A dirlo sono il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze, Giancarlo Fianchisti, e il coordinatore della commissione Trasporti dell’Ordine, Fiorenzo Martini, commentando gli esiti della seduta straordinaria della giunta che si è tenuta a Chiusi della Verna. "Da tempo come Ordine - dicono Fianchisti e Martini - segnaliamo la ‘fame’ di spazi per la sosta che affligge la città. Siamo convinti che sia necessario impostare politiche improntate alla mobilità sostenibile, perché gli effetti dell’inquinamento sono sotto gli occhi di tutti, ma allo stesso tempo non possiamo ignorare i problemi che tanti fiorentini si trovano ad affrontare ogni giorno".

"I parcheggi interrati - continuano Fianchisti e Martini - sono una delle soluzioni possibili. Naturalmente ne andrà valutato bene l’impatto e le modalità d’inserimento nel tessuto urbano. Noi siamo come sempre disponibili a dare il nostro contributo in termini di idee e suggerimenti, nel doveroso rispetto dei ruoli. In questo senso ci permettiamo di avanzare l’idea dei parcheggi meccanizzati, come ad esempio quelli realizzati a Bologna".