Caveiras Celeste Mariposa e Biga al Buh!

Una sorsata di musica diversa dal solito al Buh! per soddisfare palati fini, ma anche la voglia di ritmo. Il circolo culturale urbano di Via Panciatichi stasera dalle 21,45 propone una serata speciale con i concerti di Caveiras, Celeste Mariposa e Biga, una formazione, un progetto creativo e un dj che prediligono le poliritmie globali e si aggirano sui territori di confine di tante musiche contemporanee. E’ il caso dei Caveiras, teste di ponte dell’etichetta indipendente fiorentina UR suoni, che esaltano i ritmi ossessivi e le basse frequenze che si celano dietro alle vibrazioni afro brasiliane infiltrate dietro le linee del punk. La band fiorentina con il suo punk funk tribale, new brazilian style, si ripromette di evidenziare il lato oscuro del samba. I brani creati dal gruppo vengono smembrati, contaminati e ricomposti in un cortocircuito culturale continuo che tenta di brutalizzare la tradizione brasiliana con impeto selvaggio e iconoclasta, come se foga carnevalesca delle scuole di samba di Rio De Janeiro si fondesse con il clangore post industriale della Berlino degli Einstu¨rzende Neubauten. Particolare anche l’approccio del portoghese Celeste Mariposa, che anche a Firenze proporrà una performance esplosiva creata per celebrare i rari groove, sinora in gran parte ignorati, come quelli dei paesi africani lusofoni. Musica made in Lisbona per ballare e tuffarsi nel ritmo, come il funaná, il semba, il gumbé, il merengue angolano, il socoopé , il marrabenta mozambicano. Della serata anche dj Biga.

Giovanni Ballerini