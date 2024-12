Cattolica Virtus, qualità e vittorie ’Quelli del 2013’ campioni toscani

San Michele Cattolica Virtus nel segno della continuità, con ottimi risultati e riconoscimenti di prestigio per il blasonato club giallorosso. La Cattolica Virtus ha ricevuto, nell’aula magna del Centro Tecnico di Coverciano, durante il 12° Premio Aiac promosso dall’Associazione italiana allenatori calcio sezione di Firenze, un riconoscimento speciale per la Scuola calcio come società modello. A livello di calcio giocato superstar è la squadra dell’anno 2013 che si è conquistata il titolo di campione regionale. Sempre il 2013 ha fatto qualcosa di bellissimo, terminando le Fasi nazionali Grassroots Figc da imbattuti a dimostrazione del valore della Scuola calcio. "Complimenti ai ragazzi, allo staff tecnico e ai genitori - afferma il dg della Cattolica, Paolo Bosi - che sono stati un’altra componente fondamentale per questa meravigliosa impresa".

Nella terza edizione del Memorial Duccio Dini, giocata in via Dosio a Firenze, secondo posto per la Cattolica Virtus, mentre la vittoria è stata ottenuta dall’Audace Legnaia. I gialloblù di Mangano si sono imposti ai rigori in semifinale sulla Sancascianese (0-0 sul campo, poi il portiere Luconi para tre tiri dal dischetto). Nell’altra semifinale la Cattolica Virtus batte di misura il Duccio Dini Fc. Nella finalissima vince 2-0 il Legnaia sui giallorossi della Cattolica con i gol di Rotondi e Enea. Nella finale per il terzo posto la Sancascianese vince 3-0 con la doppietta di Lumachi e il gol di Petracchi.

In questa stagione le squadre giovanili della San Michele Cattolica Virtus stanno andando secondo le aspettative.

In grande evidenza gli Allievi regionali élite anno 2008, allenati da Francesco Vallini, che sono al terzo posto e ieri hanno vinto il derby con la Floria passando in trasferta 2-1. Nel fine settimana altro risultato eccellente per la Cattolica Virtus con la categoria Giovanissimi B che ha espugnato il campo del Legnaia vincendo 1-0 sotto la guida degli allenatori Pancani e Bonciani. Positivo pareggio dei Giovanissimi regionali élite della Cattolica: 1-1 contro il quotato San Miniato, sotto la regia di mister Alla. Altro pari è quello degli Allievi B élite che hanno diviso la posta in palio col Montevarchi 1-1 con in panchina Marco Fraccone.

Francesco Querusti