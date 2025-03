Castro (FdI) incalza:: "Situazione allarmante lungo la Marina"

Un’ordinanza urgente per velocizzare le opere necessarie alla rimozione o allo smaltimento dei rifiuti in stato di abbandono. La richiesta, indirizzata al sindaco Carovani, arriva dalla capogruppo di FdI Monica Castro: "È importante – dice - che in questa ordinanza vi sia il termine entro cui provvedere. Non solo abbiamo varie discariche ma facendo un’ispezione lungo la Marina ho trovato una situazione allarmante. Decine di tronchi di alberi secchi sono depositati nel letto del torrente. Se dovesse venire una piena questi tronchi andrebbero a ostacolare il passaggio sotto i vari ponti a valle".