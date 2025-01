Firenze, al via l’attivazione dei cassonetti digitali nelle zone di Viesseux e Statuto

Firenze, 17 gennaio 2025 – Il piano di trasformazione del sistema di raccolta e conferimento rifiuti ‘Firenze città circolare’, promosso dall’amministrazione comunale e da Alia Multiutility, si avvia verso la conclusione nell'area esterna alla cerchia muraria Unesco.

L'attivazione dei cassonetti digitali è al termine con la messa in funzione dei sistemi elettronici nelle zone di piazza Viesseux, Leopoldo e Statuto a partire da lunedì 20 gennaio. Nell’area coinvolta, le circa 90 postazioni presenti - più volte vandalizzate durante il processo di trasformazione - saranno revisionate per il corretto ripristino delle elettroniche, al fine di garantire l’accesso agli oltre 390 contenitori per il conferimento dei rifiuti soltanto utilizzando la chiavetta digitale oppure lo smartphone attraverso Aliapp, la App di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi IOS ed Android che permette, attraverso ‘Aprilo’, di registrarsi con un doppio profilo (residente o turista) e di sbloccare i contenitori con pochi click.

Il sistema riguarda tutte le frazioni di rifiuti (organico, imballaggi in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, carta e cartone e rifiuto residuo non differenziabile), a eccezione della raccolta del vetro. Avvicinando lo smartphone al cassonetto, con il bluetooth attivo, e scansionando l’apposito simbolo presente sul contenitore digitale, il cassonetto si sblocca. A questo punto, attivando la pedaliera o il coperchio è possibile aprire il contenitore ed effettuare il conferimento.

È anche possibile utilizzare la chiavetta A-pass ricevuta al proprio domicilio nel corso della prima fase di contattazione; avvicinando la placca di plastica della chiavetta allo schermo, scatta il meccanismo di apertura del contenitore. Nel caso in cui i cittadini non siano in possesso della chiavetta elettronica è sempre possibile ritirarla presso il Punto Alia di via Nigetti, oppure presso gli sportelli alle sedi dei Quartieri, ma anche presso le 49 tabaccherie convenzionate che permettono di ricevere A-pass e sacchi semplicemente presentando un documento di identità e codice utenza (per verificare le strutture aderenti https://www.aliaserviziambientali.it/it-it/ritira-il-kit-alia-in-tabaccheria).

In questa fase di attivazione dei cassonetti digitali saranno coinvolte circa 8.300 utenze domestiche e non domestiche che conferiscono i rifiuti nelle postazioni presenti in via Bini, via Maestri del lavoro, via Corridoni, via Mazzoni, via Pisacane, via Palazzo Bruciato, via Galluzzi, via Cironi, via Sighele, via Lorenzoni, via Milanesi, via Ricci, via Mayer, via Zobi, via Bonaini, via Richa, via Celso, via Mercati, via Galeno, via Vittorio Emanuele II, via Tavanti, via Romagnoli, via Bandini, via Vannucci, via Oriani, via Bianchi, via Pagnini, via Fabbroni, via Barbera, via Lambruschini, via Paoletti, via Bezzecca, via Trento, via Bolognese, largo Cantù, viale Lami, piazza Leopoldo, piazza Tanucci e piazza Viesseux. Contestualmente saranno attivate anche le elettroniche presenti sulle postazioni interrate che insistono sull’area interessata, ed avranno un funzionamento in linea con il resto dei contenitori digitali presenti in città; questi interventi saranno concentrati in piazza San Jacopino, piazza Acciaioli e piazza Pier Vettori. Maurizio Costanzo