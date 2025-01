Cassonetti digitali attivati al Galluzzo. Alia spiega il funzionamento ai cittadini

È partita nell’area del Galluzzo l’attivazione dei cassonetti digitali di Alia, operazione che rientra nel piano di Firenze città circolare, promosso proprio da Alia e dal Comune. Le circa 70 postazioni presenti nella zona, per un totale di 350 contenitori, saranno accessibili per il conferimento dei rifiuti soltanto utilizzando la chiavetta digitale oppure Aliapp, l’App di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi Ios ed Android che permette, attraverso ‘Aprilo’, di registrarsi con un doppio profilo (residente o turista) e di sbloccare i contenitori. Come sempre questo sistema riguarda tutti i tipi di rifiuti, eccetto il vetro. Avvicinando lo smartphone al cassonetto, con il bluetooth attivo, e scansionando l’apposito simbolo presente sul contenitore digitale, il cassonetto si sblocca. A questo punto, attivando la pedaliera o il coperchio è possibile aprire il contenitore ed effettuare il conferimento. È anche possibile utilizzare la chiavetta A-pass: avvicinando la placca di plastica della chiavetta allo schermo per far scattare il meccanismo di apertura del contenitore.

Le strade coinvolte dalla novità sono via Castelli, via da Foiano, via del Gelsomino, via Accursio, via Cantagalli, via Da Castiglione, via degli Stefani, via dei Buondelmonti, via dei Giandonati, via del Mascherino, via del Podestà, via della Pace, via di Malavolta, piazza di Val d’Ema, piazza Puliti, il parcheggio del cimitero del Galluzzo, via Silvani, via Metastasio, via Brunone, via Campora, via Senese, via Devoto, via Borsi, via Biadi, via Data, via Gavacciani, via Borgonovo, via Foscolo, via Volterrana, viale Leopoldo, viale dei Tanini, viale del Poggio Imperiale, viale L. Magalotti, via dei Lunghi, via degli Uberti, via dei Corbinelli, via Podestà e via Santi di Tito. Cosa accade nel caso in cui non si ha la chiavetta? Ci sono due opzioni. La prima è andare al punto Alia di via Nigetti e ritirarla. La seconda è recarsi agli sportelli delle sedi dei Quartieri o nelle 49 tabaccherie convenzionate di tutta la città, presentando un documento di identità e il codice dell’utenza. A livello generale durante le feste – quindi dal 23 dicembre al 6 gennaio – a Firenze i dipendenti di Alia hanno lavorato 40.827 ore con l’impiego di una media di 454 lavoratori al giorno. Oltre 2.000 le persone che quotidianamente hanno lavorato sul territorio dei 65 Comuni serviti dall’azienda.

Niccolò Gramigni