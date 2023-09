Case, prezzi alle stelle. Comprare un trilocale?. Serve un super stipendio. Volano anche gli affitti

di Gabriele Manfrin

FIRENZE

"Acquisto o affitto" è questo il dilemma. Chi sta cercando casa in città, si scontra puntualmente con questo dubbio amletico. "Se la compro poi mi rimane" dicono i più, ma per farsi dare un mutuo per un bilocale o un trilocale, bisogna avere degli stipendi che vanno dai 3.100 euro ai 3.700. Non proprio due spiccioli. A dipingere quest’allarmante quadro è l’ultimo report dell’Ufficio Studi Tecnocasa. Che mette a confronto i prezzi delle locazioni con le rate del mutuo nel capoluogo. Lo studio chiarisce che in città risultano più bassi i prezzi degli affitti rispetto a quelli dei mutui. Bassi per modo di dire, se si pensa che Firenze è tra le città più care d’Italia per le locazioni.

Insomma, se gli affitti sono uno scoglio, i prestiti sembrano un Icerberg. Si parla mediamente di 1.106 euro al mese per un mutuo su un trilocale, contro i 900 di affitto per la stessa casa. Che passano rispettivamente a 931e 700 per un bilocale. In tutti e due casi, una bella fetta di stipendio. Come ricorda Tecnocasa i dati sono ottenuti simulando l’acquisto di un bilocale e un trilocale in città, calcolando un prestito di 25 anni, che copra l’80% del valore dell’immobile (con un capitale iniziale di almeno il 20%), e un tasso del 3,96%. Seguendo i calcoli del Centro Studi per il mutuo di un bilocale servono mediamente 930 euro. Ma un prestito a queste cifre, viene concesso solo a chi ha un reddito mensile di 3.100 euro. Se invece si passa a un trilocale la rata sale a 1.100 euro, una cifra accessibile solo a chi guadagna almeno 3.688 euro al mese.

Valori alti, inimmaginabili per la maggior parte dei cittadini. Ma come confermato da Elisa Bartoli del gruppo Kiron, il rapporto rata-reddito è ancora un metro di giudizio fondamentale per le banche: "Almeno 8 istituti su 10 concedono rette non superiori al 33% del reddito mensile – dice – Ma i fattori che influiscono sono molti. La presenza di un garante o di un figlio ad esempio possono fare la differenza".

Come detto gli affitti vanno mediamente dai 700 per un bilocale ai 900 euro per tre stanze, inferiori quindi alla rata di un mutuo. va inoltre ricordato che Firenze è la terza città più cara d’Italia, dopo Milano e Roma per quanto riguarda i prezzi delle case. A livello di aree, gli affitti più alti si riscontrano in centro, seguiti da Campo di Marte e Poggio Imperiale. In coda il Quartiere 5 e l’Isolotto. Stesso discorso per i mutui: "Questi calcoli sono fatti sul prezzo medio di riferimento per ogni singola area, di un appartamento usato – spiega Tommaso Birignani di Tecnocasa– Il valore medio arriva a 260 mila per un trilocale a Campo di Marte e a 270mila in una parte del centro e al Poggio Imperiale". Ma non sono solo i piccoli appartamenti quelli che stanno diventando un lusso. Anche i box e e i posti auto non legati alle case, stanno subendo impennate importanti. Il prezzo di un parcheggio in centro? Fino a 100mila euro. Uno a Campo di Marte? Anche 75mila. Secondo Tecnocasa i rincari in città sono stati del +2,7% per i garage, e +2,6% per i posti auto.