Case popolari a Calenzano, via Pertini: ok al progetto di fattibilità economica

Approvato il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi decisoria per l’esame del progetto di fattibilità tecnico-economica che riguarda l’intervento per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Pertini. La conferenza era stata convocata dal Comune nell’aprile scorso dopo la presentazione del piano di fattibilità da parte di uno studio esterno: al termine di una istruttoria da parte degli uffici comunali era emersa però la necessità di integrare la documentazione e la prima seduta si era svolta nel giugno scorso con aggiornamento nel mese successivo per la seduta definitiva e la successiva approvazione del verbale. Verbale dal quale sembrerebbe emergere anche qualche preoccupazione per la tempistica dell’intervento di cui si è fatto portavoce il primo cittadino Riccardo Prestini che, dopo il ringraziamento a tutti gli enti coinvolti nella Conferenza decisoria, si rammarica del fatto che le parti in causa avrebbero potuto raggiungere l’obiettivo con qualche mese di anticipo. La data per la completa esecuzione degli alloggi Erp nell’area di via Faggi-via Pertini, infatti, rimane fissata per il 31 marzo 2026 visto che il progetto dovrebbe poter contare su un sostanzioso finanziamento del Pnrr. Poiché l’intervento riguarda la realizzazione di abitazioni in sostituzione di altre esistenti (quelle fortemente degradate del Pino) entro quella data, non troppo lontana, il Comune fra l’altro dovrà anche avere terminato l’operazione di trasferimento dei nuclei familiari dalle vecchie case ‘popolari’ alle nuove e la demolizione degli alloggi di partenza.