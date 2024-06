Cascine senza pazienza. Nuova ztl, concerti o nuovi locali notturni?

Il problema è storico. I 118 ettari del parco delle Cascine sono un’area quasi impossibile da sorvegliare, figuriamoci da trasformare in parco della musica per 365 giorni l’anno. Il parco è diventato la bestia nera di ogni giunta che qui vede aprirsi puntualmente una grave emorragia di consensi. Specie ora che la microcriminalità delle Cascine è ’esondata’ anche in piazza Vittorio Veneto all’ombra del teatro del Maggio e a un passo dalle vie storiche dietro al vecchio Comunale. Pacificare le Cascine e i ben due comitati che sono nati (in zona Leopolda e in piazza Vittorio Veneto) per chiedere più sicurezza sarà una fra le sfide più importanti della nuova giunta. Una Ztl? Vigilanza privata? Nuove attività commerciali? Ulteriori punti luce? La risposta è in attesa di essere scritta.