Cascine, nessun autovelox nascosto: la precisazione del Comune

Firenze, 15 settembre 2023 - Nessun autovelox nascosto per fare le sanzioni alle Cascine ma il Targa System che individua veicoli non in regola con assicurazione e revisione. È quanto precisano gli uffici della polizia municipale di Firenze smentendo quanto riportato da un video pubblicato sui social. Su una nota piattaforma nel pomeriggio di ieri è stato pubblicato un video che riprende un veicolo senza insegne della polizia municipale fermo in viale degli Olmi.

All’interno un apparecchio che è stato erroneamente identificato come un misuratore di velocità. Al contrario si tratta di un dispositivo da tempo in dotazione della polizia municipale (Targa System) e utilizzato per individuare i mezzi rubati, non coperti da assicurazione e non in regola con la revisione statale. Tanto che poco più avanti si trovava un posto di controllo con auto con le insegne che, nel caso sia rilevata una delle tre violazioni, ferma il veicolo per procedere alle sanzioni del caso.

Nessun autovelox tradimento, ribadiscono dalla municipale, anche perché viene specificato che i posti di controllo con apparecchi mobili per misurare la velocità sono segnalati con apposita segnaletica come previsto dal codice della strada.