Aretina, Faentina e Bolognese: in arrivo tre velocar, occhio alle multe

Fiesole, 29 agosto 2023 - Gli "sparamulte", incubo di migliaia di automobilisti e non, crescono. Non solo nel capoluogo. C’è anche Fiesole fra i nove Comuni dell’hinterland fiorentino, che sono in attesa del decreto prefettizio, che autorizzi l’installazione di nuovi autovelox. L’obiettivo è presidiare le tre principali arterie collinari, ovvero le vie Aretina, Faentina e Bolognese.

La domanda è stata inoltrata dalla polizia municipale in primavera e se, come l’Amministrazione comunale si augura, l’iter burocratico per ottenere il nulla osta, che è obbligatorio per le postazioni fisse e che funzionano senza la presenza della pattuglia, arriverà in porto, sul territorio fiesolano debutteranno tre nuovi punti di rilevazione sulle tre principali strade percorse da residenti e pendolari che entrano e escono da Firenze. Si tratta di impianti di ultima generazione che per la prima volta vedranno sulle strade del colle etrusco apparecchiature non più nascoste nei box a terra ma costituite da telecamere che vengono posizionate in alto su appositi pali o lampioni.

I modelli individuati sono infatti quelli già utilizzati a Firenze, in varie parti della città come per esempio sul viadotto Marco Polo a Varlungo, il viale XI Agosto e viale Etruria. Si tratta di apparecchiature, che fotografano e monitorano per circa trenta metri di strada la velocità dei mezzi targati a due, tre, quattro ruote. Gli automobilisti sono dunque avvisati e rallentare in prossimità dell’apparecchio non sarà sufficiente per evitare la multa. La fotocamera funziona con rilevamento radar e la posizione rialzata permette il controllo bidirezionale della strada. Inoltre avranno la possibilità di funzionamento h24 e la polizia municipale avrà anche la possibilità di controllo da remoto.

I tre nuovi autovelox saranno rispettivamente in località Bersaglio sulla via Faentina; per la statale Aretina è stato individuato il tratto fra la variante di Ellera e via Polifemo a Compiobbi mentre sulla via Bolognese l’impianto sarà a predidiare l’abitato di Pian di San Bartolo. Si tratta di tre luoghi ad alta incidentalità e, come sottolineato in più occasioni dal sindaco di Fiesole Anna Ravoni, "i nuovi autovelox saranno collocati dove richiesto dai cittadini", e dove il limite è 50. "Serviranno quindi come strumento di prevenzione e non per fare cassa", fa sapere ancora il Comune di Fiesole.