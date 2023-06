Cartelloni ‘Sto bene’ a Novoli: “È il titolo di una canzone, non sapevamo di Kata”

Firenze, 15 giugno 2023 – Era solo il titolo di una canzone. Svelato il mistero dei volantini con la scritta ‘Sto bene’ apparsi nei giorni scorsi a Novoli. “E’ solo il titolo di una nuova canzone che uscirà in collaborazione con due produttori di Firenze. Per creare curiosità tra i pubblico abbiamo attaccato i cartelloni. Non siamo di Firenze e non sapevamo che fosse scomparsa una bambina”, il messaggio social lanciato dagli autori dei cartelloni, che si scusano per il fraintendimento e, tramite il canale Welcome to Florence, vogliono che il messaggio arrivi ai genitori della piccola Kata. “Speriamo la trovino al più presto – si conclude il messaggio -. Siamo vicini alla comunità peruviana”.

Va detto che la scomparsa della piccola Kata ha avuto subito rilievo mediatico nazionale. Stupisce dunque che gli autori della canzone non ne sapessero niente. Per l’appunto, poi, i cartelli sono comparsi proprio a Novoli. Insomma, visto il dramma che ha colpito il quartiere e la città tutta, mai titolo – e luogo per la pubblicizzazione, – potevano essere più sbagliati.