Studenti e lavoro: ultima chiamata per iscriversi al Career Day 2024

Firenze, 2 maggio 2024 – Chi è prossimo alla laurea non può perdere l’importante appuntamento. Sono gli ultimi giorni per iscriversi al Career Day 2024 dell’Università di Firenze in programma dalle 9 di martedì 7 maggio al Campus Morgagni.

Trecento le posizioni di lavoro offerte dalle 80 aziende che parteciperanno all’evento. Ci saranno anche studi professionali e cooperative. Insomma, una buona opportunità per cominciare a entrare nel mondo del lavoro.

Per partecipare alla fiera organizzata da Unifi, studenti, neolaureati, dottorandi e dottori di ricerca delle dieci scuole dell’Ateneo fiorentino hanno tempo fino a lunedì 6 maggio (ore 13).

Per partecipare è necessario effettuare l’iscrizione su cliccando qui utilizzando le credenziali di Almalaurea. Gli interessati possono anche selezionare le aziende di interesse, così da inviare la candidatura e il curriculum in formato Almalaurea.

Intanto, dall’edizione 2023 della manifestazione è emerso che l’88% dei candidati è stato richiamato dalle aziende subito dopo il colloquio.