Carabinieri Giardino Nuovo Comandante a Pontassieve

È il capitano Alessandra Giardino (in foto) il nuovo comandante della compagnia carabinieri di Pontassieve. La sua entrata in servizio è ufficialmente prevista con la giornata di oggi. Il capitano Giardino prende il posto del tenente colonnello Giancarlo Caporaso, che l’altro ieri ha lasciato il proprio ruolo di comandante della Compagnia, che ha competenza territoriale sui comuni di Pontassieve, Pelago, Londa, San Godenzo e Rufina. L’ufficiale Alessandra Giardino ha 31 anni ed è originaria di Ischia. Dopo la maturità scientifica, ha frequentato il corso all’Accademia di Modena e, successivamente, alla Scuola Ufficiali di Roma. Al termine del suo percorso di studi, ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’università di Tor Vergata. Dal 2018 al 2020 ha poi retto il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Busto Arsizio, in provincia di Varese.

Leonardo Bartoletti