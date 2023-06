Cappelle Medicee boom Anche oggi si entra gratis

La Festa della Repubblica ha permesso a fiorentini e turisti di passare del tempo di qualità in città. E tempo di qualità significa arricchire le proprie conoscenze. Infatti per la giornata di apertura gratuita al pubblico nei Musei del Bargello ci sono stati 6218 visitatori che hanno affollato, oltre al Bargello, il Museo delle Cappelle Medicee e quello di Palazzo Davanzati. In particolare il pubblico ha confermato l’interesse per il Museo delle Cappelle Medicee – mausoleo della famiglia granducale fiorentina e custode della preziosa Sagrestia Nuova di Michelangelo Buonarroti - che il 2 giugno, anche grazie all’apertura prolungata fino alle 23, ha permesso a quasi 3600 visitatori di varcarne la soglia gratuitamente ed apprezzarne i tesori.

Al Bargello i biglietti gratuiti staccati sono stati 2.210, a Palazzo Davanzati 410. Anche oggi si potranno visitare i musei gratuitamente, stavolta grazie all’iniziativa ‘Domenica al Museo’. Il Museo del Bargello e il Museo delle Cappelle Medicee saranno aperti secondo l’orario ordinario dalle 8:15 alle 18:50, mentre il Museo di Palazzo Davanzati dalle 13:15 alle 18:50.

Niccolò Gramigni