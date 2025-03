Cappella del Giglio. Cantiere aperto ai tour

La Cappella del Giglio della chiesa di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi a Firenze, aprirà le sue porte durante i lavori di restauro in corso, consentendo ai visitatori di accedere al cantiere. L’iniziativa, promossa dalla soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, è in programma su prenotazione ogni sabato, da domani al 12 aprile (tre turni: alle 10, alle 11 e alle 12). Gli interventi di restauro in corso riguardano gli affreschi e gli ornamenti che rivestono l’intera cappella. I visitatori saranno accompagnati dai restauratori che illustreranno l’intervento direttamente dai ponteggi.

La Cappella dei Pazzi si trova a destra dell’ingresso su borgo Pinti e fa parte del complesso di Santa Maria Maddalena dè Pazzi, realizzato con quadriportico antistante la chiesa, ex convento e chiesa, da Giuliano Sangallo negli ultimi decenni del Quattrocento. Il complesso nasce nel 1250 come piccolo oratorio femminile dedicato al culto di Maria Maddalena Penitente e vide un grande rinnovamento grazie ai monaci cistercensi che vi si stabilirono nel 1442 per volontà di papa Eugenio IV. La Cappella Del Giglio oggi presenta l’aspetto decorativo voluto dall’ultima famiglia patronale, i Neri, con i cicli affrescati da Bernardo Barbatelli detto Bernardino Poccetti a partire dal 1598. Raffigurano l’Incoronazione di Maria, storie di San Bernardo Chiaravalle e di Filippo Neri, ancora prima della sua santificazione nel 1622. La pala d’altare con i santi Achilleo e Nereo è del Passignano, mentre sulle pareti dell’ambiente maggiore della cappella sono affrescati episodi della vita di san Bernardo e di Filippo Neri.

Prenotazioni: [email protected].