Capocarda in trionfo nella sua Mercatale

Tre gare di prestigio nell’ultima domenica ciclistica della stagione. A Montecatini Terme il 73° Gp Del Rosso, gara nazionale per élite e under 23, è stato firmato dal fiorentino Lorenzo Magli della Mastromarco Sensi Nibali che ha regolato su Viale Verdi un ristretto drappello e nell’ordine un altro toscano, Ludovico Crescioli, quindi Oioli, Griggion, Arrighetti, Parravano, Regnanti, Ansaloni, Bracalente e Belleri. Dei 151 partenti hanno concluso la classica gara in 28.

Con partenza da Cinquale e arrivo a piazza di Montignoso il 55° Trofeo Buffoni per juniores in versione autunnale dopo il rinvio un mese fa per la pioggia torrenziale. Ha vinto Tommaso Anastasia dell’Autozai Contri formazione veneta che sul traguardo in salita ha preceduto Galbusera. I due hanno dominato il finale tanto che il terzo classificato Mellano è giunto a 2’05, quindi Sambinello, Travella, Doghetti e Rosato.

A Mercatale Val di Pesa la chiusura della stagione allievi in Italia, con il Memorial Piero Forconi al termine del quale si è imposto il beniamino locale Matteo Capodarca della Sancascianese che ha colto finalmente il successo in una gara con 76 partenti. Protagonisti di un lunga fuga con il vincitore anche Salomone che perdeva una dozzina di secondi nelle battute finale e Pucci finito decimo. L’azione di Capodarca a 3 km dall’arrivo sulla salita ’La Leccia’, con Salomone che vanamente cercava di riprenderlo. Al terzo posto il favorito principale della gara Gaggioli che si è mosso forse troppo tardi per sperare di riprendere i battistrada. Le altre posizioni al termine della splendida gara a completare la Top ten per Ietta, Bordignon, Kovatz, Mazzarello, Menici, Schimpler e Pucci.

Antonio Mannori