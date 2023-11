Capire meglio i ragazzi. Al via la formazione

Comunità educante, al via la formazione per insegnanti, educatori e genitori. Gli obiettivi dell’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale sono individuare i campanelli di allarme e capire come intervenire a scuola; conoscere le principali strategie comportamentali utili ai fini educativi; comprendere il valore del benessere scolastico per alunni e insegnanti. I percorsi formativi sono gratuiti, e seguono tre canali per insegnanti: "0-6 come ripensare la programmazione scolastica" (frequenza quindicinale di lunedì 17-19 dall’8 gennaio al 4 marzo); "Insegnante o allenatore? Ripensare al ruolo della Maestra oggi", (il martedì 17-19 dal 9 gennaio al 5 marzo); "La preadolescenza, ma te che c’hai capito?", (il lunedì 15-17 dall’8 gennaio al 4 marzo). Per i genitori c’è "Condividiamo gli intenti: le sfide dell’essere genitore oggi", appuntamenti nei mesi di febbraio e marzo.

"Siamo pronti a dare il via ai corsi e agli appuntamenti per la formazione di educatori, insegnanti e genitori, che avranno inizio il prossimo gennaio – dice l’assessore alla Pubblica istruzione e alle Politiche giovanili Ivana Palomba – in questi mesi abbiamo iniziato tutti assieme un cammino che poi proseguirà con continuità". Informazioni sugli incontri per educatrici, insegnanti e docenti: [email protected]. Informazioni sugli incontri con i genitori: [email protected].