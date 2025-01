Capannucce in città, oltre 2000 premiati

Firenze, 6 gennaio 2025 - Oltre 2000 premi sono stati consegnati dal comitato di Capannucce in città presieduto da padre Bernardo Gianni, priore della basilica di San Miniato al Monte: alla cerimonia, svoltasi ieri pomeriggio nella chiesa dei Santi Michele e Gaetano, hanno partecipato l'arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli e l'assessora Benedetta Albanese in rappresentanza del Comune di Firenze. Dieci le menzioni speciali tra le quali il premio Franco Mariani, dedicato al giornalista recentemente scomparso, e 3 premi ai migliori presepi in scatola.

L'invito a partecipare rivolto da monsignor Gambelli e da padre Bernardo Gianni, ha raccolto in poche settimane tantissime adesioni, "confermando così il successo della rassegna giunta alla sua 23/a edizione - spiegano i promotori -. Il comitato organizzatore", con anche il segretario e fondatore Mario Razzanelli e il presidente onorario Paolo Blasi "ha premiato con un diploma e un gadget personalizzato i presepi realizzati a casa, a scuola e in parrocchia". Il premio Franco Mariani è stato assegnato a una piccola presepista che ha realizzato un'opera creativa e originale. Premiati anche i primi tre presepisti che hanno partecipato all'iniziativa presepi in scatola" realizzando opere completamente artigianali, dall'idea all'allestimento scenografico, in formato portatile. Ad accompagnare le premiazioni sono state le voci del Piccolo Coro Melograno, i giovanissimi cantori della Santissima Annunziata diretti dal maestro Laura Bartoli accompagnati al pianoforte dal maestro Chiara Piccioli.