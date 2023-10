Caos traffico a Settimello: "Collaborino i due sindaci"

La firma di un ex sindaco su una petizione inviata a due ‘colleghi’ ancora in attività. Fa rumore la presa di posizione dell’ex primo cittadino calenzanese Alessio Biagioli, fra l’altro amatissimo, che ha deciso di sostenere l’invito rivolto al suo successore a Calenzano Riccardo Prestini e al primo cittadino di Sesto Lorenzo Falchi perché collaborino per risolvere il caos traffico a Settimello e in viale Pratese dopo l’inversione, in via sperimentale, del senso di marcia in via Arrighetto da Settimello, per la presenza di un muro a rischio stabilità, disposta poche settimane fa dall’amministrazione calenzanese. "Stamani – scrive infatti Biagioli sulla sua pagina Facebook – ho firmato questa petizione per coordinare meglio il traffico tra Calenzano e Sesto Fiorentino. Credo che questo modo dialettico e costruttivo sia il modo giusto di affrontare i problemi dei cittadini. Non abbiamo bisogno di vociatori o polemici sui social ma di cittadinanza attiva che ragiona. Questa è la politica che mi piace. Spero che i due sindaci diano delle risposte concrete".

La palla, ‘avvelenata’, è rimandata dunque a Prestini e Falchi cui, nella petizione, vengono indirizzate precise richieste destinate, in particolare, al primo cittadino calenzanese: quelle, ad esempio, "di terminare la sperimentazione in atto, di sollecitare la proprietà al rispetto dell’ordinanza o in alternativa attuare il potere sostitutivo previsto dalla legge per risanare il muro pericolante della Villa Gamba", di ripristinare il doppio senso di marcia in via Arrighetto da Settimello garantendo un miglior collegamento con via delle Mimose. Da verificare poi la possibilità di collocare "un impianto semaforico che garantisca il doppio senso di marcia nella strettoia posta nella stessa via che in situazioni analoghe se non più critiche ha garantito una perfetta soluzione al caso". A entrambi i sindaci poi viene chiesto intervenire subito per il coordinamento e l’eventuale modifica dei tempi semaforici su viale Pratese e via di Calenzano per ridurre le code.