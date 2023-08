Cantieri, pioggia e rientro. Lunedì a rischio viabilità. Occhi puntati su Novoli

Firenze, 28 agosto 2023 - La rottura drastica dell’estate con l’arrivo della pioggia dopo giorni di bollore e arsura (per Firenze è stata comunque diramata ’’solo’ l’allerta gialla), il rientro di gran parte dei fiorentini dalle ferie e i consueti cantieri stradali (in particolare nella zona di Novoli). Gli elementi per un lunedì difficile per gli automobilisti fiorentini ci sono tutti quindi occorrerà prestare particolare attenzione sulle strade ed eventualmente armarsi di pazienza in presenza di eventuali code.

Vediamo i cantieri. Per quanto riguarda la pista ciclabile in viale Redi tra via Maragliano e piazza Puccini, da oggi le lavorazioni interesseranno la corsia di svolta da via Maragliano a viale Redi con chiusura al traffico.

Sono previsti anche restringimenti di carreggiata in via Maragliano (tra i numeri civici 153 e 157) e nello stesso viale Redi (tra via di Novoli e il civico 193). Percorso alternativo: via di Novoli-inversione di marcia alla rotatoria-viale Redi. I lavori dureranno un mesetto circa, data fissata per la consegna il 26 settembre. Ecco gli altri interventi. In via Fra’ Passavanti alle Cure è previsto un nuovo allaccio alla rete idrica. Da oggi fino a venerdì 1° settembre la strada sarà chiusa tra via Madonna della Querce e via Goito. Percorso alternativo: via Madonna della Querce-via Maffei-via Goito. Via di Mantignano: per estensione della rete dell’acquedotto oggi sarà istituito un divieto di transito nel tratto via di Ugnano-via dei Cadolingi. Percorso alternativo: via di Ugnano-via di Castelnuovo-via del Chiuso-via dei Cadolingi-via di Mantignano. Termine previsto 1° settembre.

Spostiamoci di qualche giorno con il cantiere i via del Moro: da mercoledì 30 sono in programma i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 15 settembre sarà in vigore un divieto di transito tra via del Sole e via delle Belle Donne. Itinerario alternativo: piazza Santa Maria Novella-via del Sole.

Giorni forse complicati per il traffico ma, almeno, i fiorentini torneranno a respirare dopo una seconda metà di agosto dove più volte si sono sfiorati (e in un paio di casi superati) i 40 gradi. Un clima insopportabile che sarà definitivamente scacciato dalla pioggia di queste ore. Per domani addirituttura le massime previste in città supereranno di pochissimo i 20 gradi (quasi 20 in meno rispetto ai giorni scorsi!). Un antipasto d’autunno bello corposo.