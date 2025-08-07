Cantieri a Firenze, sprint d’agosto: via Bolognese riapre con 20 giorni d’anticipo, accelerata sul viadotto dell'Indiano

Firenze, 7 agosto 2025 – Automobilisti stressati, motociclisti indispettiti: l’inferno – ovvero l’impattante cantiere di Publiacqua su via Bolognese – sta per finire. Anzi, buona notizia agostana: finirà il 20 agosto, con 20 giorni di anticipo rispetto alla data che era stata annunciata (10 settembre).

Il 20 agosto dunque tutto finirà e sarà completata anche la riasfaltatura: sarà dunque ripristinata la precedente viabilità nelle zone collinari sopra Careggi (come via dei Massoni e via di Capornia) e il servizio tpl sui percorsi consueti.

“È raro che un cantiere così importante finisca in anticipo, ma avevamo promesso massimo impegno e ce l’abbiamo messa tutta per questo risultato: la Bolognese riaprirà con 20 giorni di anticipo, una buona notizia per i residenti e per i pendolari del Mugello – commenta in una nota l’assessore alla mobilità, viabilità e tramvia del Comune di Firenze Andrea Giorgio –. Con questo cantiere si conclude la sostituzione completa dell’acquedotto, un grande intervento di rinnovamento in una strada fondamentale per la viabilità della città metropolitana e dove negli ultimi anni si erano moltiplicati gli interventi di urgenza per rotture varie. Adesso avremo sottoservizi moderni, meno perdite e disagi, e una strada riasfaltata. Ringrazio tutti coloro che hanno dato il loro contributo a questo risultato, a iniziare da Publiacqua e dalle ditte che hanno lavorato in cantiere, e poi gli organizzatori di Musart che hanno consentito di andare avanti con il cantiere senza interruzione, i nostri uffici e la nostra polizia municipale per l’impegno quotidiano, tutte le amministrazioni coinvolte. Un ringraziamento anche ai cittadini che hanno sopportato i disagi di questi lavori indispensabili per migliorare il servizio e che adesso avranno una strada rimessa a nuovo”.

“Siamo consapevoli dei disagi che abbiamo causato – aggiunge il presidente di Publiacqua Nicola Perini – e voglio ancora una volta scusarmi con i cittadini. Posso però dire con soddisfazione che oggi abbiamo portato a termine un grande e complesso lavoro di cui c’era estrema necessità: siamo intervenuti infatti su una rete molto vecchia e soggetta a frequenti rotture, che in questi anni ha spesso portato a chiusure stradali per le riparazioni. Ora questo tratto è stato interamente sostituito”.

Quello di ieri è stato un giovedì positivo per gli annunci sui cantieri. Anche sul viadotto dell’Indiano martedì prossimo, con due giorni di anticipo, sarà ripristinata a pieno la carreggiata in direzione aeroporto. Giovedì 14 agosto, come da programma, riaprirà anche la corsia in direzione Scandicci. La riapertura escluderà i mezzi pesanti perché, come previsto nei lavori, devono essere svolti analisi statiche e monitoraggi specifici che continueranno nei prossimi giorni. All’esito di queste analisi il traffico, è stato spiegato dal Comune, “potrà essere ripristinato senza limitazioni”.