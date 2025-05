Cantieri infiniti e caos. Code tra Careggi e Cure. Ira degli automobilisti: “A piedi si fa prima”

Firenze, 27 maggio 2025 – Mattinata da incubo per gli automobilisti che ieri mattina hanno avuto la sfortuna di percorrere via di Careggi (dall’incrocio con via Bolognese). Traffico in tilt e nervi a fior di pelle a causa dei lavori di Publiacqua per sostituire una vecchia fognatura. I disagi si sono riverberati in tutta la città, ma con particolari criticità nella zona del Mugnone, in viale Volta, alle Cure e fino ai viali di circonvallazione. Per poter procedere agli interventi e alla conseguente riapertura dell’arteria, avvenuta nel pomeriggio, è stato necessario istituire un senso unico alternato e semafori, che hanno rallentato ulteriormente il flusso di mezzi. Scene già viste, che hanno trasformato la mattinata di migliaia di persone in una vera odissea urbana: dopo mesi di cantieri e disagi, infatti, coloro che doveva arrivare nel capoluogo per andare in ufficio o a scuola si sono ritrovati ancora una volta bloccati. E con un solo pensiero: forse a piedi si faceva prima.

La situazione traffico di ieri ha, ovviamente, riportato alla mente i disagi patiti dagli automobilisti la scorsa estate – tra il 16 giugno e il 10 settembre – su via Bolognese per la nuova fase dei lavori per il rinnovo della rete idrica. Ma ieri le code si sono estese ben oltre il previsto, e la rabbia è montata anche sui social dove i cittadini hanno espresso frustrazione per i disagi subiti: “Nessuno si è preso la briga di avvertirci, così non si può andare avanti. Chi ci ripaga le ore perse in coda?”, i messaggi ripetuti più e più volte su Facebook. E siamo appena all’inizio. Perché da un cronoprogramma stilato da Publiacqua, e che rientra nelle opere previste dal Pnrr, tra il 10 giugno e il 10 settembre se ne vedranno delle belle.

Dopo via di Careggi, infatti, se Palazzo Vecchio dovesse confermare le ordinanze di chiusura (è in atto un confronto con l’amministrazione fiorentina e con quelle di Fiesole e del Mugello), gli step successivi proseguiranno su via Bolognese in direzione nord nel tratto tra via di Careggi e vicolo del Cionfo (fino al 10 giugno). E questa sarà la fase più impattante.

Poi toccherà a via Salviati (fino al 6 luglio) compreso l’incrocio (fino al 13 luglio) dove sarà chiuso il tratto a monte. Sarà però consentita la svolta in via Faentina per chi proviene da Firenze) e, viceversa, la svolta in direzione del capoluogo per chi proviene dalla faentina. I lavori, fa sapere l’azienda idrica, saranno eseguiti su doppio turno, 24 ore su 24. L’ultima tranche dell’intervento riguarderà la totale sostituzione delle condotte idriche da valle de La Lastra a via Salviati. Cosa che comporterà la totale chiusura della carreggiata al centro della quale sarà demolita una ’cameretta’ a servizio del serbatoio di Croce al Pino. In questo caso i lavori dureranno circa due mesi, salvo complicazioni.

Insomma, per gli automobilisti della provincia si prospetta un’estate rovente tra strade chiuse, sensi unici alternati e semafori provvisori. I lavori, pur necessari metteranno – come accaduto ieri – a dura prova pazienza e puntualità. E la bella stagione, invece di alleggerire il traffico, di certo lo complicherà.